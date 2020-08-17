YÖK'ün vakıf üniversiteleri raporundan: 1336 lira maaşla akademisyen çalıştıran üniversiteler var

Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) 2019 yılı için hazırladığı rapora göre, bazı vakıf üniversiteleri, çok düşük ücretlerle araştırma görevlisi çalıştırıyor. Rapordaki verilere göre, 1336 lira maaşla araştırma görevlisi kadrosunda akademisyen istihdam eden vakıf üniversitesi var.