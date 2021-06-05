YÖK'ün "Kadro alımlarında özel şartlara yer verilemez" kuralını üniversiteler tanımıyor

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmelik değişikliği ile “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü getirmesi “kişiye özel kadro” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, son olarak İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanında istenen “özel şartlar” dikkati çekti. Üniversite, farklı bölümler için toplam 21 kadro ilanı yayımladı. Bu kapsamda, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi havacılık yönetimi bölümüne “doçent” alınacağı belirtildi. Başvuru koşulları arasında ise “Sivil havacılık yönetimi anabilim dalında doktora derecesi almış olup finans alanında doçentlik unvanı almış olmak” yer aldı.

İşletme ve yönetim bilimleri fakültesi uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü doktor öğretim üyesi alımı için ise “İktisat ve göç tarihi konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak” şartı koşuldu.