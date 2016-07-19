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15 Temmuz Darbe Girişimi

YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki dekanların istifasını istedi!

YÖK, bütün rektörleri acil toplantıya çağırmıştı

19 Temmuz 2016 19:48

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada bin 577 dekanın istifasını istedi.

İstifası istenen dekanların 1176’sı devlet, 401’i ise vakıf üniversitelerinde görev yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi'nden 19 istifa

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün devlet ve vakıf üniversitelerinin dekanlarının istifasını istemesi üzerine Akdeniz Üniversitesi'nde 19 dekanın istifa dilekçesi verdiği belirtildi.

 

Boğaziçi’nde tüm dekanlar istifa etti

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali İzzet Tekcan'ın, öğretim üyelerini ilettiği mesaj şöyle:

"Değerli Öğretim Üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.Emine Erktin, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Taylan Akdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.Ayşegül Toker ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.Günay Anlaş 19 Temmuz 2016 tarihinde biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapmış ve dekanlık görevlerinden istifa etme kararı almışlardır. Tüm faaliyetlerin aksamadan sürmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

"Bilgilerinize sunarım."

 

 

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