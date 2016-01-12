YÖK: Teröre destek veren bu bildiri akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz, gereği yapılacak!

Yüksek Öğretim Genel Kurulu (YÖK), Güneydoğu’da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyen 1128 akademisyen için “Hukuk çerçevesinde gereği yapılacak" açıklamasını yaptı. Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle dün Ankara ve İstanbul’da bir araya gelen 1128 akademisyen, “Bu suça ortak olmayacağız” demişti. YÖK, " Teröre destek veren bu bildiri, akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Teröre destek veren bildiriyle ilgili hukuk çerçevesinde gereği yapılacak" dedi.

Aljazeera’de yer alan habere göre, Yükseköğretim Genel Kurulu bir grup akademisyenin Pazartesi günü yaptıkları bildiriyi görüşmek üzere acilen toplandı. Toplantının ardından şu açıklama yapıldı: "Bir grup akademisyen tarafından yayımlanan devletimizin, Güneydoğu'da sürmekte olan teröre karşı mücadelesini 'katliam ve kıyım' olarak niteleyen bildiri, tüm akademi camiasını zan altında bırakmaktadır. Teröre destek veren kişinin mesleği ve statüsü hiçbir demokratik ülkede kişiye imtiyaz sağlamaz, teröre destekçiliği hiçbir şekilde hafife alınamaz. Teröre destek veren bu bildiri, akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır. Rektörlerimiz ve Üniversitelerarası Kurul ile bu konuyu görüşmek üzere toplanacağız."