YÖK’ten usulsüz yatay geçişlerle ilgili üniversitelere uyarı: Kayıtları silin

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ekonomi ve mühendislik okuyanların tıp fakültesine geçtiği iddialarının ardından harekete geçti. Kurul’dan üniversitelere gönderilen yazıda hatalı şekilde kaydı yapılan öğrencilerin işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği ifade edildi. Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada da, “Bu kayıtların iptal edilmelidir” denildi.

YÖK tarafından belirli bir süreye özgü alınmış bu kararın kapsamı yeniden çizilmek suretiyle, sehven yapılmış kayıtlar varsa işlemlerin iptal edilmesi istendi. Ayrıca, aksi durumların kurumlar nezdinde sorumluluk doğuracağının da bilinmesi gerektiği belirtildi.

Başkan Vekili Rahmi Er imzasıyla gönderilen yazıda şunlar dendi:

“Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra kaydolmuş öğrencilerin yatay geçiş başvurularının çeşitli saiklerle kabul edildiğine ilişkin basın yayın organlarında haberler çıkmıştır. Belli bir süreye özgü alınmış karar çerçevesinde 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kaydolmuş ancak bu kaydı 2019-2020 yılına aitmiş gibi göstermiş öğrencilerin bu dönemde yatay geçiş işleminin yapılmamış olması, şayet sehven böyle bir yapılmışsa işlemin iptal edilmesi gerekmektedir. Kurumunuz tarafından incelenip gereğinin yapılmasını, aksi bir durumda sorumluluk doğuracağının bilinmesini önemle rica ederim.”

TTB'den de açıklama geldi

Türk Tabipleri Birliği de “Adaletsiz yatay geçişler eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır! Emek hırsızlığına son!” başlığıyla konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"COVİD-19 salgını nedeniyle yurtdışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türkiyeli öğrenciler ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş hakkı tanınmıştır. Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri tanınan hakkın kapsamı dışında tutulmuştur. Buna karşın, usulsüz olarak tıp ve diş hekimliği fakültelerine de kayıt yaptırıldığı belirlenmiştir. Etik ve yasal olmayan bu durum, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın mahkemelerin “kazanılmış hak” kararları mazeretine sığınarak kabul ettikleri ve bu konuda bir şey yapmadıkları açıklamalarıyla da doğrulanmıştır. Burada öğrenciler açısından fırsat eşitliğine aykırı bir durum olduğu açıkça ortadadır. Çünkü bir tarafta yoğun emek sonrası zorluklarla ve sınavda başarılı olmak şartı ile tıp fakültelerini kazanan öğrenciler varken, diğer tarafta ise 800 bininci olup parayla yurtdışında bir tıp fakültesine giden, sonradan fırsatı değerlendirip gelen öğrenciler vardır. Bu durum hem eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olması hem de tıp eğitiminin niteliğine vereceği zarar açısından asla kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilmeli ve sorumlular cezalandırılarak, yatay geçiş uygulamaları iptal edilmelidir.”