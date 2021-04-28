YÖK, üniversitelerden 'tam kapanma' istedi: Yüz yüze eğitime ve sınavlara ara verin

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle geçeceği tam kapanma öncesinde üniversitelere gönderdiği yazı ile, 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitime ve sınavlara ara verilmesini istedi.

YÖK, kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda tam kapanmaya gidilcek olan 30 Nisan -17 Mayıs tarihlerinde üniversitelerden yüz yüze eğitime ara verilmesini ve sınavların uzaktan yapılmasını istedi.

YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."

YÖK, son olarak üniversiteler için uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar vermişti.

Alınan son kararlar şöyleydi:

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilir.

2. Teorik eğitimler, Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması önerilir.

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacak.

4.Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurma hakkından yararlandırılacak.

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde yoğunlaşarak, rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.