YÖK'ten üniversite tercihi yapacaklar için 'sanal fuar'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihi yapacak adaylar için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' adıyla üniversiteleri dijital platformda tanıtmak amacıyla fuar düzenlediklerini açıkladı.



YÖK Başkan Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Özvar, öğrencilerin, program ve üniversite tercihi kapsamında gelecekleri açısından önemli karar verme sürecinde olduğunu belirterek, "Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenliyoruz. YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200 yükseköğretim kurumu yer alacak, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (DHA)