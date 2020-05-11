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YÖK'ten sınavların dijital ortamda yapılması kararı!

"Sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir"

11 Mayıs 2020 21:11

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını verirken, sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, "Sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" denildi.

YÖK'ndan yapılan açıklamada, "Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir" denildi.

YÖK'ten ilgililere gönderilen bilgilendirme şöyle:

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