YÖK'ten rapor: Vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi sayısı arttırılmalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporunu yayımladı. Raporda 77 vakıf üniversitesinden 27'sinde kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 40'ın üzerinde olduğu tespitine yer verilerek, "Öğretim üyesi sayısı arttırılmalı; öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranı düşürülmeli" denildi.

YÖK'ün resmi internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısı 77'ye ulaştı. İstanbul'da 47 ve Ankara'da 13 olmak üzere 11 farklı ilde vakıf üniversitesi bulunuyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenci sayısının ortalaması yaklaşık 6 bin olmakla birlikte 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunuyor.

Rapor kapsamında mezun vermiş olan vakıf üniversiteleri dikkate alındığında, 48 üniversitede kadrolu öğretim üyesi sayısının 100'ün üzerinde olduğu belirtildi. 27 vakıf üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 40'ın üzerinde olduğu tespitine yer verilen raporda, "Öğretim üyesi sayısı arttırılmalı; öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranı düşürülmeli" denildi.

"Kütüphane alanları ve kitap sayıları arttı ama yeterli değil"

Raporda vakıf üniversitelerinin kütüphane alanları ile kütüphanede yer alan basılı kitap sayıları da paylaşıldı. Buna göre, öğrenci başına düşen kütüphane alanına ilişkin olarak vakıf üniversitelerinin 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında, 28 üniversitenin öğrenci başına düşen kütüphane alanının yüzde 50'den, 5 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla büyüdüğü ortaya çıktı. Öğrenci başına düşen kitap sayısına ilişkin olarak ise yine aynı yıllar arasında 23 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına kitap sayısının yüzde 50'den, 11 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla arttığı görüldü. Raporda, bu iyileşmeye rağmen, ulaşılan sayıların pek çok üniversitede yeterli bulunmadığı ve takip edildiği belirtildi.

"Reklama harcanan bütçe kütüphane bütçesinin iki katı"

Raporda vakıf üniversitelerinin kütüphane için yaptığı harcamaların ortalamasının 469 bin 906 lira olduğu bilgisi paylaşıldı. Aynı dönemde reklam ve tanıtıma harcanan toplam rakamın 124 milyon 590 bin 536 lira, ortalamasının ise 949 bin 491 lira olduğu vurgulandı. Raporda, "Bu rakamın kütüphaneye yapılan harcamaların ortalaması ile kıyaslandığında 2 katı olduğu görüldü. Bir önceki yıl bu oran 4 katı olarak gerçekleşti ve alınan kararlarla getirilen sınırlamalar sonucu bu oranın azaldığı anlaşıldı" denildi.

Yekta Saraç: YÖK'ün şeffaflık politikası kaliteye etkisini gösteriyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlk kez 2018 yılında yayımladığımız rapor ile 2021 yılı raporumuz kıyaslandığında bazı üniversitelerdeki bilhassa kütüphane alanları ve kapalı mekânların artışı dikkati çekmektedir. Öğrencilerimiz için çok olumlu olan bu gelişmelere benzer bir şekilde vakıf yükseköğretim kurumlarındaki reklam ve tanıtım giderlerinin düşmeye, Ar-Ge harcamalarının yükselmeye başlaması Yeni YÖK'ün 'şeffaflık ve açıklık' politikasının kaliteye etkisini göstermektedir" dedi.