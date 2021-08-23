YÖK’ten DGS’ye giren öğrencilere şartlı kayıt hakkı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada DGS’ye giren öğrenciler için yeni gelişme aktarıldı.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, “2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra “stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden” önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.