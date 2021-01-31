YÖK suç duyurusunda bulunmuştu; parayla tez yazma devam ediyor, fiyatlar sayfa başı 20 liradan başlıyor

Yükseköğretim Kurulu'nun suç duyurusunda bulunmasına rağmen parayla tez yazma uygulaması devam ediyor.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, "Sizin adınıza tez yazıyorlar bu olabilir bir şey değil. Hapis cezası var. Dolandırıcılık suçu, cezaevine girebilecekleri ve para cezası da olan bir suçtur.” dedi.

Akademik danışmanlık, bitirme projesi danışmanlığı, tez danışmanlığı adı altında başkalarının yerine tez yazan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başkası yerine tez yazan ve yazdıranlar hakkında işlem başlatılacağı açıklanmasına rağmen internette ve üniversite etrafındaki kırtasiyelerden bu kişilere ulaşmak oldukça kolay. İnternet üzerinden ulaşılan firmalarda fiyatlar sayfa başı 20 liradan başlıyor. Bazı firmalardaki kişiler, ise tez konusunu editörler araştırdıktan sonra söyleyebileceğini mail üzerinde fiyat verdiklerini belirtiyor.

Firmalardaki bir çalışan “Fiyatı ne yazdıracağınıza, tezinizin konusuna göre değişiyor. Editörlerimiz inceleyip ona göre fiyat veriyor. Üniversitelerin kendine göre kuralları var. Bazı üniversiteler 30 sayfa bazıları 120 sayfa istiyor. Bizim için bu kurallar önemli. Türkiye’de maalesef danışman hocalar yeterli donanıma sahip olmadıkları için ya eksik bilgileri var ya da öğrencilere yardımcı olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Biz de o açığı gördüğümüz için tamamlamaya çalışıyoruz. Platformumuz Amerika’da kurulmuş bir platform. Tamamı Amerika’da çalışan doktorlardan oluşuyor. Hem Amerikalı hem Türkler var aralarında” diye konuştu.

Bu arada yüksek lisans ve doktora tezlerinde yer alan anket çalışmaları için de analiz yapan ve makale formatında hizmet veren kişiler de var. Sadece bu analiz çalışmasını yaptığını söyleyen bir kişi, “Sadece SPSS analizi yapıyoruz. Teziniz anketli bir çalışma ise anketinize ait verilerin analizi hizmeti veriyoruz. Ücret olarak 750 lira talep ediyoruz” ifadesini kullandı. (DHA)