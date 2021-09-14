YÖK: Son 5 yılda 8 binden fazla yabancı öğrenci tıp ve diş hekimliği fakültelerini kazandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, son beş yılda, uluslararası öğrenci sınavları vasıtasıyla tıp fakültelerinde 5 bin 798, diş hekimliği fakültelerinde 2 bin 570 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim hakkı kazandığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması istemesiyle TBMM’ye verdiği yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ilişkin soru önergesine YÖK’ün gönderdiği yanıtı paylaştı.

YÖK verilerine göre; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle yükseköğretim kurumlarında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 185 bin 47 iken bu öğrencilerin 119 bin 611’i erkek, 65 bin 436’sı kadın. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı 48 bin 183 iken bu öğrencilerin 33 bin 431’i erkek, 14 bin 752’si kadın.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Afgan uyruklu öğrenci sayısı 2 bin 332 iken 2019-2020 eğitim öğretim yılında 7 bin 517'ye yükseldi. Suriye uyruklu öğrenci sayısı ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılında bin 785 iken 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 37 bin 236 oldu.

YÖK tarafından verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Şeker, şu açıklamayı yaptı:

“Son 5 yılda, uluslararası öğrenci sınavları vasıtasıyla yükseköğretim kurumlarımızın tıp fakültelerinde 5 bin 798, diş hekimliği fakültelerinde 2 bin 570 yabancı uyruklu öğrenci eğitim hakkı kazanmış. Tıp eğitimi ve diş hekimliği eğitimi, devlete maliyeti en yüksek bölümlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ciddi bir hekim açığı mevcutken insanlar devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde açık randevu bulamıyorken bizim önceliğimiz kendi ülkemizin hekim açığını kapatacak bir kontenjan düzenlemesi yapmak olmalıydı.

İstanbul’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 14 bin 59 iken 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle 56 bin 102’ye çıkarak 4’e katlanmış." (ANKA)