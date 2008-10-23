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Yaşam

YÖK, Şengör'ün dosyasını görüşüyor

YÖK Genel Kurulu "Yüksek Disiplin Kurulu" sıfatıyla toplandı. Toplantıda, YÖK tarafından hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün de dosyasın

23 Ekim 2008 03:00

YÖK Genel Kurulu "Yüksek Disiplin Kurulu" sıfatıyla toplandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında YÖK'teki toplantı, üyelerin tamamının gelmesi ve görüşülecek dosyaların fazlalığı nedeniyle belirlenen saatten erken başladı.

Toplantıda, disiplin komisyonunun sunduğu dosyalar ele alınacak. Bu arada, YÖK tarafından hakkında "bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığı gerekçesiyle" soruşturma başlatılan İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün de dosyasının ele alınması bekleniyor.

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