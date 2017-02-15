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Eğitim

YÖK, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi

Karara göre, şehit yakınları istedikleri üniversitede eğitim görebilecek

15 Şubat 2017 16:18

YÖK, şehit yakınlarının 'özel öğrenci' statüsünde istedikleri üniversitede eğitim göreceklerini açıkladı.

Açıklama, YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi.

Saraç şunları söyledi: 

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."

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YÖKşehit yakınlarözel öğrenci statüsü

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