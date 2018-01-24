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YÖK, Sabah'ı yalanladı: Akademisyenlere mecburi şark hizmeti yok

"Doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin..."

24 Ocak 2018 17:16

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sabah'ın bugünkü nüshasında yer alan "Akademisyenlere iki yıl boyunca mecburi şark hizmeti geliyor" haberini yalanladı. Yapılan açıklamada, akademisyenlere "mecburi hizmet" şartı getirilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberinde Ortadoğu Teknik (ODTÜ), Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademisyenlerin en az iki yıla kadar Anadolu üniversitelerinde görev yapacağı iddia ediliyordu.

YÖK’ün açıklamasında, geçen temmuzda 2547 sayılı kanuna eklenen maddeye atıfta bulunuldu: 

“Bir üniversitede doktorasını bitirenlerin en fazla yüzde 20’si, aynı üniversitenin yardımcı doçent kadrolarına atanabilecek, geriye kalan yüzde 80’i ise doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin farklı bir üniversitede bir eğitim öğretim yılı boyunca çalışmak koşuluyla doktorasını bitirdikleri üniversitede yardımcı doçent olabilecek.”

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