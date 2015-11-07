YÖK protestolarında gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kurulan Yüksek Öğretim Kurulu'nu (YÖK) protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu'nda düzenlenen protestoda gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi önünde dün YÖK'ün kuruluşunun yıldönümünü protesto ederken polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan 21 öğrenciden 13'ü aynı gün ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Emniyette susma hakkını kullanan 8 öğrenci ise "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet suçlaması ile bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öğrencilerin sorgusunu Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz yaptı. Emniyette susma haklarını kullanan öğrencilerin, savcılık sorgusunda gösteri sırasında slogan atmadıklarını ve pankart taşımadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öğrencilerin savcılık sorgusunda gözaltına alınırken ve adliyeye sevk edilirken şiddete uğradıklarını ifade ettikleri belirtildi. Savcı Yolasığmaz, ifadelerinin ardından tüm öğrencileri serbest bıraktı.



