Polis, öğrencilerin YÖK protestosuna cop ve biber gazıyla müdahale etti

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kurulan Yüksek Öğretim Kurulu'nu (YÖK) protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu ve Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen öğrenci eylemlerine polis müdahale etti. Biber gazı ve cop kullanan polis, birçok öğrenciyi de darp ederek gözaltına aldı.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden çıkan üniversiteliler Fen Fakültesi önünden Beyazıt Meydanı’na yürümek istedi. "Gençlik yılmayacak Saray ve YÖK yıkılacak" pankartı taşıyan gençler, polis tarafından engellendi. Öğrencilere plastik mermi ve biber gazı sıkan polisler ters kelepçe takarak ve darp ederek öğrencileri gözaltına aldı.

YÖK'ün kuruluş yıldönümü nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen FKF, Genç-Sen ve Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere polis müdahale etti, 4 öğrenci gözaltına alındı.