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Gazeteciye ters kelepçe takan polisten tebligat: Bundan sonra her şey değişti!

İstanbul Üniversitesi'ndeki YÖK protestolarına polis müdahale etti, 50'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı

06 Kasım 2015 17:42

İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protesto gösterilerine polis sert müdahale etti, 50'den fazla öğrenci gözaltona alındı. Eylemleri izlemek üzere İstanbul Üniversitesi'ne giden Bianet Muhabiri Beyza Kural'ı polis, ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştı. Kural'ın boynunda asılı gazeteci kimliğini koparan polis 'Bundan sonra her şey değişti' diye bağırdı. Kural, diğer gazetecilerin müdahalesi sonucu serbest bırakıldı. 

Bianet'te yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kuruluşunun 34. senesinde İstanbul’da öğrenciler Beyazıt Meydanı’na yürümek üzere saat 14.00’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplandı.

Polis ters kelepçe takarak ve darp ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. 

Polis, Bianet muhabiri Beyza Kural'ı da ters kelepçe takarak polis aracına bindirdi. Bu sırada Kural'ın fotoğraf makinesinin kartına el koymaya çalıştı ve "Bundan sonra her şey değişti" diye bağırdı.

Polis Kural'ın boynunda asılı olan gazeteci kimliğini de çekip kopardı.

Kural, diğer gazetecilerin çabasıyla serbest bırakıldı.

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