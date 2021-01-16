YÖK, para karşılığı tez ve projeye karşı harekete geçti: Tespit edilen akademisyenlerin unvanları düşecek, işlerinden olacaklar

Üniversitelerde ödev, tez, proje, makalelerini para karşılığı yazdıran ve yazanlara karşı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu işlere karıştığı tespit edilen akademisyenlerin hem unvanları düşecek hem de işlerinden olacaklar” dedi.

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, bugünkü köşesinde, ödev, tez, proje ve makalelerini para karşılığı yazdıran ve yazanlara karşı YÖK’ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunu değerlendirdi. “Bu durumda tezini, ödevini, projesini başkasına yaptıran öğrencinin çalışması da iptal edilecek” diyen Çakmakçı, “Bununla da yetinilmeyip Türk Ceza Kanunu uyarınca bu kapsamda dolandırıcılık suçu işleyenlere para ve hapis cezası da verilecek. Yapılan inceleme sonucunda bu sitelerden yararlanarak yüksek lisans ya da doktora yaptığı tespit edilen öğrencinin yüksek lisans ve doktorası iptal edilecek ve unvanları elinden alınacak” ifadelerini kullandı.

Bu durumun sadece öğrencileri değil, bu işi yapanları ve buna destek veren akademisyenleri de kapsadığına dikkati çeken Çakmakçı, “Bu tezlerin hazırlanmasına destek veren akademisyenlerin hem unvanları hem de işleri elinden gidecek” dedi.

Yekta Saraç: Olayın savcılığa intikali bu süreçlerin başlangıcıdır

Çakmakçı, konuya ilişkin görüştüğü YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamalarını şöyle aktardı:

“Bu konuda dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken husus, sadece tez hazırlatan firmalar ve tezlerini bu şekilde hazırlayanlar değil, iddia edildiği gibi akademide bu gayri kanuni işlere karışanlar varsa bunların da bir an önce temizlenmesi. Bunlara katkı sağlayan akademisyenler varsa bunların akademi camiasında yer almamasını istiyoruz. ‘Haksız unvan’ kazanımının üzerinde ciddiyetle durulacak. Buna katkı sağlayanlar tespit edildiğinde akademiden uzaklaştırılacak.

Bu durum akademinin canını acıtan bir şey. Olayın savcılığa intikali bu süreçlerin başlangıcıdır. Bu internet sitelerinin çoğunun, suç duyurusunda bulunulmasının hemen akabinde kapanması, girişimimizin henüz daha ilk anda ne denli caydırıcı olduğunu gösteriyor. Yargı süreçlerine güveniyoruz. Savcılığın azami dikkati göstereceğine inanıyoruz. Bu internet sitelerine destek verenler arasında akademisyenler var ise ve bunlar tespit edilirse bu kişilerin hem unvanları düşmeli hem de akademi camiasından uzaklaştırılmalılar. Biz bu hususta akademi camiasının da gerekli hassasiyeti göstereceğine, gerektiğinde ve şahit oldukları durumlar söz konusu olduğunda akademinin namusuna uzanan bu elleri kırma noktasında savcılığa yardımcı olacaklarına inanıyoruz.”

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