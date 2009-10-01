Hazal Kaya önceki akşam Asmalımescit'te yemek yerken karşısında Bizden Kaçmaz programının kameralarını görünce ne yapacağını şaşırdı. Mengi'yi masada bırakıp yemek yedikleri restoranın içine saklanan Kaya bir süre sonra sakinleşip dışarı çıktı.Sezgi Mengi ile aralarında aşk olmadığını sadece arkadaşça yemek yediklerini söyleyen Hazal Kaya, muhabirin sorduğu bir soru karşısında ise şaşırıp kaldı.‘Sezgi Mengi ile buraya gelirken Cihangir’de el ele tutuşurken görülmüşsünüz. Bunun hakkında ne diyeceksiniz?’ sorusuna şaşkınlıklar içerisinde “Yok öyle bir şey!” cevabını verdi.