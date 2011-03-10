YÖK, ÖSYM Başkanlığı için adaylarını belirledi

T24- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yürürlüğe 3 Mart 2011'de giren Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili kanun kapsamında, ÖSYM Başkanlığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na önermek üzere üç isim belirledi.

YÖK Genel Kurulu, ÖSYM Başkanlığı için önerilecek 3 isim belirlemek amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında YÖK'te olağanüstü toplandı. Bazı üyelerin olumsuz hava koşulları nedeniyle katılamadığı toplantıda, ÖSYM Başkanlığı için önerilecek isimler görüşüldü.

Toplantıda, ÖSYM Başkanlığı için halen başkan vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Ali Demir ile Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar'ın isimlerinin önerilmesi kararlaştırıldı.

Belirlenen isimler Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak ve müşterek kararnameyle dört yıllığına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanacak.

Kanunda, "ÖSYM Başkanı devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden YÖK'ün önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır. Süresi dolan Başkan bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Başkan ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan başkan yardımcılarının yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir. Görev süresi biten başkan yeni başkan atanıncaya kadar görevine devam eder. Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır" deniliyor.