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Eğitim

YÖK: Online ve uzaktan ders yapılmayacak, idari ve akademik personel izinli olmayacak

12 Mart 2020 20:16

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüs'ün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek" denildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart’tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu. Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek.

Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.

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