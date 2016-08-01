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YÖK, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nda değişiklik yaptı

YÖK, tez aşamasındaki ÖYP'li araştırma görevlilerinin atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebileceklerini belirtti

01 Ağustos 2016 17:19

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisansüstü eğitimde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, tez aşamasına geçen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim başlıklı 1. maddesinin 3. fıkrası’nda Ankara Danıştay 8. Dairesinin kararı uyarınca Yürütme Kurulu'nun 22.07.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararınca değişiklik yapıldı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir." ibareli 11. maddesinin 3. fıkrası: “Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler. (Değişiklik Ankara Danıştay 8. Dairesinin kararı uyarınca Yürütme Kurulu'nun 22.07.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararınca yapılmıştır.)” şeklinde değiştirilmiştir."

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YÖKÖYPöğretim üyesi yetiştirme programılisansüstü eğitim

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