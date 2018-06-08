YÖK 'Öğrenci Affı'nın şartlarını açıkladı

Gözde AK/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) 680 bin kişiyi ilgilendiren öğrenci affına ilişkin şartları açıkladı. Buna göre terör bağlantısı olanlar hariç bütün eğitim düzeyleri dahil olmak üzere herkes af kapsamında yeniden öğrenci olma şansı elde edebilecek. Söz konusu aftan 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanabileceği belirtilirken, son başvuru tarihi olarak 18 Eylül belirlendi.



YÖK’ten yapılan açıklama göre, 18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklendi. Söz konusu maddeye göre terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler af kapsamına dâhil edilebilecek.

Ayrıca e bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerin de aralarında ‘hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS’un söz konusu aftan yararlanabileceği açıklandı.



KHK İLE İHRAÇ EDİLEN ÖĞRENCİLER DE AFTAN YARARLANIYOR

Açıklamada, 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecekleri ifade edildi.

669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabilecekler.

Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanabileceği belirtilirken, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmalarının şart olduğu ifade edildi.



YATAY GEÇİŞ İMKÂNI

Herhangi bir lisans programından ön lisans programı diploması alarak ayrılan öğrenciler için de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında ön lisans programına kayıt yaptırabilme imkânı tanıyan madde kapsamında ayrıca, aftan yararlanarak öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecekler.



İKAMETE GÖRE BAŞVURU İMKANI

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.



ASKERLER DE FAYDALANABİLECEK

Söz konusu madde uyarınca af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecekleri belirtildi.

