YÖK, "öğrenci affı"na ilişkin detayları açıkladı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aftan yararlanmak isteyen öğrenciler için açıklamalarda bulundu. Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin mağdur olmaması veya varsa tereddütlerinin giderilmesi için yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi:

"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim,

TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir.



Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.



Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.



Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edeceklerdir.

Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye’de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir

programa intibakları yapılabilecektir.



Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.



667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.



669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabileceklerdir.



Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.



Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.



Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecektir.



Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecektir.



Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır."