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YÖK o kararı üniversitelere bıraktı

Bütünleme sınavı için karar artık üniversite senatolarında

11 Kasım 2015 15:28

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması kararını üniversitelere bıraktı.

Hürriyet’in haberine göre, YÖK,  eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmesi şartıyla bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması konusunu yükseköğretim kurumlarının senatolarına bıraktı. Buna göre bütünleme sınavının yapılmasına yönelik kararlar üniversite senatosu tarafından alınacak. Ayrıca daha önce bütünleme sınavıyla ilgili de Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca verilen 19.6.2012 tarih ve 2012.19.3877 sayılı karar da iptal edildi.

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