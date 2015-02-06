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YÖK katlamalı harçların alımını durdurdu

YÖK'ün talimatı kapsamında Şubat ayı sonuna kadar okullarını zamanında bitiremeyen öğrencilerden harç alınmayacak

06 Şubat 2015 14:05

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamuoyunun tepkisine neden olan yükseköğretim kurumlarını program süresinde bitiremeyen öğrencilerden ücret alımının şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere öğrenim ücreti ve katkı payları ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca değil, ilgili mevzuat çerçevesinde kanun ile düzenlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak yasa hükmünün dışına çıkarak düzenleme yapabilmemiz ve karar alabilmemiz mümkün değildir. Bununla birlikte Başbakanlıkça bir çalışma başlatıldığı için, yükseköğretim kurumlarını program sürelerinde bitiremeyen öğrencilerden ücret alımının şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine ilişkin üniversitelerimize bugün bir yazı gönderilmiştir." 

 

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