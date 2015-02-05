T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan YÖK'e harç talimatı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, YÖK'e artan harçlarla ilgili çalışma başlatılması talimatı verdi

05 Şubat 2015 19:28

YÖK Başkanlığı, son günlerde gündeme gelen yükseköğretim kurumlarını zamanında bitiremeyen öğrencilerin ödeyecekleri 'katkı payı' ve 'öğrenim ücretleri'ne ilişkin sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yla birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

YÖK’ten yapılan yazılı duyuruda, “Bu görüşmede konu müzakere edildi ve kendileri (Başbakan Davutoğlu) sorunun çözümüne yönelik çalışma başlatılması talimatını verdiler. Çok kısa bir süre içerisinde bu konuda gelişme kaydedileceğini umuyoruz.“ ifadeleri yer aldı.

 

Seçim öncesi harçlar kaldırılmıştı

 

Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde seçimler öncesinde üniversite harçları kaldırılmıştı. Ancak, ikinci öğretim kapsam dışı tutulmuş, bu durum ikinci öğretim öğrencilerinin tepkisine neden olmuştu.

Üstelik, okulunu uzatan öğrenciler için harçların 2-3 kat olarak dönmesi sistemi içinden çıkılmaz bir hale getirmişti. 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakanyökharç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24