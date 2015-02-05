Ahmet Davutoğlu'ndan YÖK'e harç talimatı

YÖK Başkanlığı, son günlerde gündeme gelen yükseköğretim kurumlarını zamanında bitiremeyen öğrencilerin ödeyecekleri 'katkı payı' ve 'öğrenim ücretleri'ne ilişkin sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yla birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

YÖK’ten yapılan yazılı duyuruda, “Bu görüşmede konu müzakere edildi ve kendileri (Başbakan Davutoğlu) sorunun çözümüne yönelik çalışma başlatılması talimatını verdiler. Çok kısa bir süre içerisinde bu konuda gelişme kaydedileceğini umuyoruz.“ ifadeleri yer aldı.

Seçim öncesi harçlar kaldırılmıştı

Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde seçimler öncesinde üniversite harçları kaldırılmıştı. Ancak, ikinci öğretim kapsam dışı tutulmuş, bu durum ikinci öğretim öğrencilerinin tepkisine neden olmuştu.



Üstelik, okulunu uzatan öğrenciler için harçların 2-3 kat olarak dönmesi sistemi içinden çıkılmaz bir hale getirmişti.