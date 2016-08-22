YÖK, kapatılan üniversitelerle ilgili 32 soruya yanıt verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleriyle ilgili merak edilen 32 soruyu yanıtladı.

YÖK'ün internet sitesinden yayımlanan "667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleri ile ilgili usül ve esasların uygulanması sürecinde sıkça sorulan sorular ve cevapları" başlıklı duyuruda, öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.

Adaylarca en sık sorulan sorular arasında, vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrencilerin durumu ve ücret ödeme miktarının nasıl olacağı, tercihlerde hangi yılın giriş puanlarının esas alınacağı, kontenjan limitinin olup olmayacağı yer alıyor.

Öğrencilere tercihlerinde mevcut programlarının dışında farklı bir program seçemeyeceği uyarısının yapıldığı internet sitesinde, derslerini tamamlamış ancak staj gibi nerenlerle diplomalarını henüz almamış öğrencilerin ise üniversite tercihi yapamayacağı ve bu öğrencilerin diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklarına dikkat çekildi.

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine başka üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenci olma hakkı verileceği belirtildi. Kapatılan üniversitenin öğrencileri için okuduğu ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacağı, o ilde tek üniversite var ise bu durumda kontenjan uygulanmayacağı ve gerektiğinde ek sınıf açılabileceği vurgulandı.

YÖK'ün internet sitesinde ayrıca çift diplomalı ve yabancı uyruklu öğrencilerin de yerleştirme işlemleri ilgili sorulara da cevap verildi.

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