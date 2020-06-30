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YÖK, kapatılan Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi

30 Haziran 2020 20:28

YÖK, Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verildiği belirtilirken, "Yükseköğretim Kurulunun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin ‘Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine’ dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş, 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği ‘garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti’ Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır.

Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

 
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