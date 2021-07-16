YÖK istifasını istedi; Melih Bulu "Etmem, Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğim" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu'nun, YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından Ankara'ya çağrıldığı ortaya çıktı. Bulu'nun istifasını isteyen Saraç'a "Etmem, Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim" dedikten sonra iplerin koptuğu belirtiliyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, YÖK Genel Kurulu geçen çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi gündemiyle olağanüstü şekilde toplanmadan önce Rektör Melih Bulu Ankara’ya çağrıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, makamına davet ettiği Melih Bulu’ya “Ayrılın, istifa edin. Biz de kabul edelim” dedi. Bu teklifi geri çeviren Bulu, Saraç’a “Ben Cumhurbaşkanı’yla görüşürüm” diye yanıt verdi. Bulu’nun yanıtı Saraç’ı ve YÖK üyelerini kızdırdı. Bu yanıt kurum tarafından “YÖK’ü takmıyor” şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu, oy birliğiyle Melih Bulu’nun görevden alınmasını kararlaştırdı.

Karar aynı gün Beştepe’ye giden YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirildi. Erdoğan da YÖK’ün talebini aynı gün kabul etti. Melih Bulu yayımlanan kararnameyle görevinden alındı.

AKP Grup Başkanevkili Bülent Turan: BaşarıIlı olamadı, uyum sağlayamadı.

Bu arada Bulu’nun rektörlük görevinden alınması AKP'de de memnuniyet yarattı. AKP Grup Başkanevkili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Bence atanması usule uygundu. Ancak gelen tepkilerden sonra kimliğini gizleyerek 'Eskiden CHP’liydim' demesi eleştiri konusu olmuştu. AK Partili olmak suç değil. BaşarıIlı olamadı. Uyum sağlayamadı. Cumhurbaşkanımız da bu süreci değerlendirdi."

TIKLAYIN - Gözler Boğaziçi Üniversitesi'nde; yeni rektörü belirleme süreci nasıl işleyecek, öğretim üyeleri ne düşünüyor?

TIKLAYIN | Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı