YÖK ilan verdi; 19 üniversiteye rektör aranıyor

Üniversitelerde rektörlük seçimlerinin kalkmasıyla birlikte, YÖK 19 üniversite için rektör aradığını duyurdu. Duyuru YÖK’ün internet sitesinde "19 üniversite için Aday Adaylığı Başvuru İlanı" olarak yayınlandı. Başvuru formunda "1. Sizi rektör adayı olmaya sevk eden temel nedenleri belirtiniz” sorusuna 300 karakterle yanıt verilmesi istendi.

Duyuruda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacağını belirtti.

Açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde aranacak şartlar şöyle sıralandı:

“Profesör” olarak en az üç yıl görev yapmış olması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması, şartları aranacaktır. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır. Başvuruda kullanılacak “Rektör Adayı Bilgi Formu” ekte yer almaktadır.”

Duyuruda rektörlük için aranan özellikler sıralanırken Rektör Adayı Bilgi Formu’nda ilginç sorular yer aldı. “1. Sizi rektör adayı olmaya sevk eden temel nedenleri belirtiniz” sorusuna 300 karakterle yanıt verilmesi istendi.

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, “rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabileceği ifade edildi.