'YÖK için ciddi bir reform ihtiyacımız var'

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, YÖK'te ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçlerde inşallah Türkiye bunu başarır. Çok daha modern, çağdaş bir yükseköğretim sistemi oluşur" dedi.

Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, internet suçları, İGDAŞ'ın özelleştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması, Kızılay ve Yeşilay ile ilgili düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun" teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sağlığın hizmet, eğitim ve kalkınma boyutu olan önemli bir alan olduğunu ve hizmet boyutu itibariyle de son 12 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Yılmaz, bunu TÜİK aracılığıyla doğrudan vatandaşların memnuniyetini ölçerek gördüklerini söyledi.

'Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 174'

Şu anda 133 bin doktor olduğunu belirten Yılmaz, ihtiyaç duyulan doktor sayısında da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı hesaplamalarda 200, 210 bin civarında bir rakamın telaffuz edildiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısının 174, AB'de 346, OECD'de 321 olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bizim mevcut ortalamamızda OECD arasında halen önemli bir farklılık var. Burada tabii politika olarak biz doktorlarımızın ve sağlık personelimizin sayısının artması gerektiğini öngördük. Geçmişte yapılan çalışmalarla önemli oranda kontenjanlar ve fakültelerin sayısı arttı. Bugün önemli bir yere gelmiş durumdayız."

Konuşmalarda "Mezun olanlar işsiz mi kalacak" diye bir endişenin dile getirildiğine işaret eden Yılmaz, "Ben hiçbir şekilde bu endişeye katılmıyorum. Halen ciddi bir açığımız var. Yani 67 bin, 77 bin civarında, o ölçeklerde bir açıktan bahsediyoruz" dedi.

'YÖK sisteminde ciddi değişiklikler yapsak'

Yılmaz, bazı konuşmaları dinlerken YÖK konusunda herkesin mutabık olduğunu gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Doğrusu onu mutlulukla dinledim. YÖK'te ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Bu tabii anayasal bir değişiklik gerektiriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle bugüne kadar yapılamamış belki gerçekten bir eksiklik. Keşke iktidarla muhalefet arasında hep uzlaşma olsa ve anayasayı değiştirsek, YÖK sisteminde ciddi değişiklikler yapsak. Bu hepimizin ortak arzusu ama bugüne kadar maalesef olmadı. Önümüzdeki süreçlerde bunu inşallah Türkiye başarır. Çok daha modern, çağdaş bir yükseköğretim sistemi oluşur.

Mevcut sistem içinde de yapılabilecek işler var, kanunla düzenlenebilecek işler var. YÖK, anayasa her şeyi çok detaylı düzenlemiş değil. Maddeye baktım ve 'bazı hususlarda kanunla düzenlenir' diyor. Bu kanunla düzenleme imkanını biz sistemimizi daha ileriye taşımak için en azından daha çoğulcu bir yapıya doğru kullanmak durumundayız."