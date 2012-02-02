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Yaşam

YÖK 'halka açıldı'

YÖK yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, internet sitesinde bir forum oluşturdu.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - YÖK yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, internet sitesinde bir forum oluşturdu. Artık akademisyenlerden öğrencilere kadar herkes YÖK Bilgi Paylaşım Forumu'na girerek, belirlenen konularla ilgili görüşlerini paylaşabilecek.
 

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Bilgi Paylaşım Forumu'nun hizmete girdiği bildirildi.


YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya da öğretim görevlileri ve akademisyenlere foruma ilişkin bilgilendirme maili gönderdi.


YÖK olarak bir ilki başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çetinsaya mesajında, YÖK Bilgi Paylaşım Forumu'nun hayata geçirildiğini belirtti. Forumda ilk olarak ''Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı''nı (ÖYP) tartışmaya açtıklarını anlatan Çetinsaya, akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin, ÖYP'de yer alan gençlerin ve sistemi tartışmak isteyen herkesin katılımına açılan konuya ilişkin görüş ve yorumları beklediklerini bildirdi.


Çetinsaya, mesajında şunları kaydetti:


''Kurmuş olduğumuz forum sistemiyle farklı program ve uygulamaları da zaman içerisinde tüm paydaşlarımızın fikir ve eleştirilerine açacağız. Bilgi Paylaşım Forumunda yer alan ilgili bölüme forumda tartışılmasını isteğiniz konuları yazmanız bir tartışma platformu oluşturacak ve buradaki görüşler yükseköğretim sistemimize katkı sağlayacaktır. İlginize teşekkür eder en içten dileklerimi sunarım.''


YÖK bünyesinde ilk defa oluşturulan forum, http://forum.yok.gov.tr adresinden hizmet verecek. Herkesin kullanımına açık forumla Kurul'un program ve projeleri konusundaki görüş ve eleştiriler alınacak. Forumda tartışılacak konular yine katılımcılar tarafından belirlenebilecek.


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