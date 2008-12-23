YÖK Gül'ün elini rahatlattı

YÖK, geçmişte Erdoğan’ın aile doktorluğunu yapan Prof. Yunus Söylet’i İstanbul Üniversitesi’ne 1. sırada rektör adayı olarak seçti. Üniversitedeki seçimde 1. olan Prof. Ali Akyüz 2. sıraya kondu. Son kararı Gül verecek.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte aile doktoru olan Prof. Dr. Yunus Söylet’i İstanbul Üniversitesi’ne 1. sırada rektör adayı olarak seçti.

Atama için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderilen listede, üniversitedeki seçimde 1. olan Prof. Dr. Ali Akyüz 2. sıraya konuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında dün toplanan YÖK Genel Kurulu’nda, İstanbul Üniversitesi’nin rektör adayları ile görüşme yapıldı. Toplantıya, YÖK Genel Kurul üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş dışındaki 19 üye katıldı.

İstanbul Üniversitesi’ndeki seçimler sonucunda Prof. Dr. Ali Akyüz (483 oy), Prof. Dr. Yunus Söylet (467 oy), Prof. Dr. Melih Boydak (365 oy), Prof. Dr. Ahad Andican (328 oy), Prof. Dr. Faruk Erzengin (250 oy), Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu (181 oy) en çok oy alan ilk 6 rektör adayı olmuştu.

Andican’ın adaylıktan çekilmesi üzerine 91 oy alan 7. sıradaki Prof. Dr. Mustafa Keçer listeye eklenmiş, ancak, bu aday da çekildiğini bildirmişti. Seçimde 81 oy alan 8. sıradaki Prof. Dr. Gülçin Bermek de, adının listeye konulmasını istememişti.



Yüz yüze görüşme

Bunun üzerine 6 kişilik listeye, üniversitedeki seçimde 46 oy alan Prof. Dr. Kenan Ulualp’in ismi eklenmişti. Üniversiteden YÖK’e sırasıyla, Akyüz, Söylet, Boydak, Erzengin, Eyüpoğlu ve Ulualp’in ismi rektör adayı olarak bildirilmişti.

Kurul üyeleri, rektör adaylarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Mülakatın ardından rektör adayları yemeğe davet edildi. Sadece, İstanbul Üniversitesi rektör adaylığı için YÖK üyeliğinden istifa eden Söylet ile Boydak’ın diğer YÖK üyeleriyle birlikte yemek yemesi dikkati çekti.

Toplantıda, Çankaya Köşkü’ne gönderilecek olan listeye konulacak ilk sıra adayı için yapılan oylamada Söylet 1. oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Söylet’in, kurula katılan 19 üyenin 11’inden oy aldığı belirtildi.

Böylece Söylet’in 1. turda Köşk listesi için sırası kesinleşti. Üyeler, yine tıp kökenli Akyüz’ün ismi üzerinde 4. turda karar verebildi. Akyüz de 11 üyenin oyunu alarak 2. sırada Köşk listesine konuldu.

3. olan Orman Fakültesi öğretim üyesi Boydak’la ilgili olarak üyeler 3. turda birleşti ve Boydak 12 oy aldı. Boydak, listenin 3. sırasına konuldu. Köşk’e sırasıyla, Söylet, Akyüz ve Boydak’ın ismi bildirilecek. Söylet ve Akyüz arasında 16 oy fark bulunuyor.



Prof. Söylet türban bildirisini imzalamıştı



Prof. Yunus Söylet, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde aile hekimliğini yapmıştı.

Üniversitede türban özgürlüğünü öngören bildiride imzası bulunan Söylet, Başbakan Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurdurduğu Sıcak Yuva Vakfı’nın halen başkanlığını yürütüyor.

Gül’ün YÖK Genel Kurulu üyesi olarak atadığı Söylet, rektör adayı olduğunda bu göre-vinden istifa etmişti.

Prof. Yunus Söylet, konuyla ilgili sorular üzerine rektörlük seçiminin yasal bir süreç olduğunu, bu sürecin henüz tamamlanmadığı için de herhangi bir şey söylemenin doğru olmayacağını söyledi



Gül, 732 oy alanı değil 384 alanı atamıştı

Cumhurbaşkanı Gül’ün YÖK’ten kendisine sunulan listedeki sıralamayı dikkate almadığı örnekler olmuştu. Gül, ilk rektör atamasında Osmangazi Üniversitesi’ne aday belirleme seçiminde 2. olan Prof. Dr. Fazıl Tekin’i rektör olarak atamıştı. Gül, Gazi Üniversitesi’ndeki seçimde 732 oy alan Prof. Dr. Kadri Yamaç’ın yerine seçimde 384 oy alan Prof. Dr. Rıza Ayhan’ı atamıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan rektör adaylığı seçiminde en çok oyu dönemin rektörü Prof. Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan (362) almıştı. Seçimde Prof. Dr. Muhammed Şahin (209) ikinci olmuştu. YÖK, Köşk listesinde Şahin’e birinci, Karadoğan’a üçüncü sırada yer vermişti. Gül de Şahin’i rektör olarak atamıştı.