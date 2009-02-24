T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK Genel Kurulu yarın toplanacak

YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında İstanbul'da toplanacak.

24 Şubat 2009 02:00

YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında İstanbul'da toplanacak. Marmara Üniversitesi eski rektörlük binasında yapılacak toplantıda, rutin gündem maddelerinin ele alınacağı bildirildi.

Toplantıya, bir süre önce ''açık kalp ameliyatı'' geçiren ve görev süresi 1 Mart 2009 tarihinde sona erecek olan üye Prof. Dr. Halis Ayhan da katılacak. YÖK'ün Bakanlar Kurulu kontenjanından atanan üyesi olan Ayhan, ''Şu anda evde dinleniyorum, sağlık durumum iyi. Bugünkü Disiplin Kurulu toplantısına katılamıyorum ama yarın yapılacak toplantıya katılacağım'' dedi.

YÖK üyesi Prof. Dr. İsa Eşme'nin görev süresi de 1 Mart 2009'da sona erecek. Prof. Dr. Eşme, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından atanan üye olarak görev yapıyor.

Öte yandan, Üniversitelerarası Kurulun 13 Mart 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantısında, Eşme'nin yerine seçim yapılacağı öğrenildi. Eşme, YÖK üyeliği için yeniden aday olabileceği gibi başka adaylar da seçilebilecek. YÖK üyelikleri, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla kesinleşiyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24