YÖK Genel Kurulu yarın toplanacak

YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında İstanbul'da toplanacak. Marmara Üniversitesi eski rektörlük binasında yapılacak toplantıda, rutin gündem maddelerinin ele alınacağı bildirildi.



Toplantıya, bir süre önce ''açık kalp ameliyatı'' geçiren ve görev süresi 1 Mart 2009 tarihinde sona erecek olan üye Prof. Dr. Halis Ayhan da katılacak. YÖK'ün Bakanlar Kurulu kontenjanından atanan üyesi olan Ayhan, ''Şu anda evde dinleniyorum, sağlık durumum iyi. Bugünkü Disiplin Kurulu toplantısına katılamıyorum ama yarın yapılacak toplantıya katılacağım'' dedi.



YÖK üyesi Prof. Dr. İsa Eşme'nin görev süresi de 1 Mart 2009'da sona erecek. Prof. Dr. Eşme, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından atanan üye olarak görev yapıyor.



Öte yandan, Üniversitelerarası Kurulun 13 Mart 2009'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantısında, Eşme'nin yerine seçim yapılacağı öğrenildi. Eşme, YÖK üyeliği için yeniden aday olabileceği gibi başka adaylar da seçilebilecek. YÖK üyelikleri, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla kesinleşiyor.

