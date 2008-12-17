YÖK Genel Kurulu yarın toplanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında saat 10.30'da başlayacak toplantıda, mesleki ve teknik eğitime ilişkin çalışmalar ele alınacak.



Konuya ilişkin YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay sunum yapacak. YÖK'ün yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan "Ulusal Değişim Programı" (UDEP) da toplantıda görüşülecek.



Öte yandan, YÖK Genel Kurulu, gündemlerinin yoğun olması nedeniyle 22 Aralık 2008 Pazartesi günü yeniden toplanacak. Bu toplantıda ise komisyon raporlarının yanı sıra İstanbul Üniversitesinin 6 rektör adayı arasından Cumhurbaşkanı'na sunulacak 3 rektör adayının ismi belirlenecek.

