YÖK Genel Kurulu toplanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Ekim 2008 Perşembe günü toplanacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında saat 10.30'da toplanacak kurulda, Yüksek Disiplin Kurulunun dosyaları ele alınacak.



Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından YÖK üyeliğine aday gösterilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün, YÖK Denetleme Kurulunun incelemesi sonucunda hazırlanan dosyası da toplantının gündeminde olacak. Prof. Dr. Şengör hakkında "bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığı gerekçesiyle" YÖK tarafından soruşturma başlatılmıştı.

