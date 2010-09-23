-YÖK GENEL KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı. Toplantı başladığı sırada YÖK binasına, ÖSYM Başkanlığına dün vekaleten görevlendirilen Prof. Dr. Ali Demir geldi. Toplantıda, Türk-Alman Üniversitesi rektörlüğü için başvuran adaylar değerlendirilerek, Cumhurbaşkanlığına sunulacak 3 rektör adayının ismi belirlenecek. Komisyon raporlarının da görüşüleceği toplantıda, bazı fakültelere dekan ataması da yapılacak. Türk-Alman Üniversitesi için daha önce üç rektör adayı belirlenerek liste Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuş ancak listede ismi birinci sırada olan Prof. Dr. İzzet Özgenç'in adaylıktan çekilmesiyle Cumhurbaşkanlığı listeyi YÖK'e iade etmişti. YÖK de bunun üzerine rektör seçim sürecinin yeniden başlatılmasını kararlaştırmıştı. YÖK, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü için yeniden başvuru almış, rektör adaylığı için 43 kişi başvuruda bulunmuştu.