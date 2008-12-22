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Yaşam

YÖK genel kurulu toplandı

YÖK Genel Kurul toplantısına başladı. Toplantıda ilk olarak İstanbul Üniversitesi rektör adayları ile görüşülecek.

22 Aralık 2008 02:00

Yüksek Öğretim Kurumu genel kurul toplantısına başladı. Toplantıda ilk olarak İstanbul Üniversitesi rektör adayları ile teker teker görüşülecek.

YÖK Genel Kurulu, Başkan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul, “Tanışmak” amacıyla YÖK'e davet edilen, İstanbul Üniversitesi'nin rektör adayları ile görüşmelerine başladı.

Genel Kurul toplantısına sırasıyla, Prof. Dr. Ali Akyüz (483 oy), Prof. Dr. Melih Boydak (365 oy), Prof. Dr. Faruk Erzengin (250 oy), Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu (181 oy), Prof. Dr. Yunus Söylet (467 oy) ve Prof. Dr. Kenan Ulualp (46 oy) alınıyor.

İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seçimler sonucunda en çok oy alan ilk 6 aday arasından 328 oy alan Prof. Dr. Ahad Andican adaylıktan istifa etmişti. Bunun üzerine 91 oy alan 7. sıradaki Prof. Dr. Mustafa Keçer listeye eklenmiş, ancak bu aday da istifasını bildirmişti. Seçimde 81 oy alan Prof. Dr. Gülçin Bermek de adının listeye konulmasını istememişti. Bunun üzerine 6 kişilik listeye üniversitedeki seçimde 46 oy alan Prof. Dr. Kenan Ulualp'in ismi eklenmişti.

Mevzuata göre üniversitede öğretim üyeleri arasında gerçekleştirilen seçimde en fazla oy alan 6 isim YÖK'e bildiriliyor. 6 aday arasında istifa eden olması durumunda listeye kalan adaylar arasından en fazla oy alan sırasıyla ekleniyor.

YÖK, bildirilen 6 aday arasından 3'ünü seçerek, rektör ataması için Cumhurbaşkanı'na sunuyor.

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