-YÖK GENEL KURULU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - YÖK Genel Kurulunda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğü için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim belirlendi. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından, YÖK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen Prof. Dr. Peyami Battal, Prof. Dr. Özkan Ünal ile Prof. Dr. Hasan Ceylan'ın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına arzına karar verildiği bildirildi. Toplantıda, devlet üniversitelerine ait 7 fakülteye dekan ataması yapıldı. Buna göre, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Firdevs Güneş, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Feyzi Uğur,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Ömer Torlak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Bulut dekan olarak atandı. İki vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olarak İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ile Türk Hava Kurumu Üniversitesine Prof. Dr. Ünsal Ban için; bir vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK'e önerilen İzmir Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Nuri Türeyen için olumlu görüş bildirilmesine karar verildi. YÖK Genel Kurulu, 4-5 Mayıs 2011'de toplanacak.