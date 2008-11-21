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Yaşam

YÖK Genel Kurulu sona erdi

YÖK Genel Kurulu toplantısında, İstanbul'da Medipol Üniversitesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na teklif sunulması kararlaştırıldı.

21 Kasım 2008 02:00

YÖK Genel Kurulu toplantısında, İstanbul'da Medipol Üniversitesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına teklif sunulması kararlaştırıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile ilgili durum hakkında YÖK üyelerine bilgi sundu.

Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmak istenen vakıf üniversitesine ilişkin sunumun ardından yapılan değerlendirmede, İstanbul Medipol Üniversitesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına teklif sunulması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca bazı fakültelere dekan atandı.

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