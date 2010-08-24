-YÖK GENEL KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında 26 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Alınan bilgiye göre, toplantının resmi gündemini ''rektör adaylarını belirleme'' oluşturuyor. Toplantıda, bir süre önce tartışmalara neden olan Giresun Üniversitesi rektör adaylığı için yeniden seçim takvimi oluşturulacak. Giresun Üniversitesinde Prof. Dr. Osman Metin Öztürk'ün 1 Haziran 2010 tarihinde emekliye ayrılmasıyla rektörlük makamı boşalmış, Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar, Rektör Vekili olarak atanmıştı. Giresun Üniversitesinde 18 Haziranda yapılan rektör adayı belirleme seçimlerinde Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar 31, Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen 29, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygün Attar 21, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Bölük 4, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can 2 ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Teker 1 oy almıştı. YÖK Genel Kurulu, 1 Temmuz 2010'da yaptığı toplantıda, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü için Prof. Dr. Aygün Attar, Prof. Dr. Ayhan Bölük ve Prof. Dr. Yılmaz Can'ın isimlerini, içlerinden birini rektör ataması için Cumhurbaşkanlığına bildirmeye karar vermiş ancak Yılmaz Can'ın istifa etmesi üzerine liste Cumhurbaşkanlığına gönderilememişti. YÖK, Giresun Üniversitesi için yeniden seçim takvimi oluşturulmasını kararlaştırmıştı. YÖK Genel Kurul toplantısında, yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin rektör adayları belirlenecek. Ayrıca Türk-Alman Üniversitesine rektör adayı belirlenmesi de ele alınacak. Bu üniversite için de daha önce üç rektör adayı belirlenerek liste Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuş ancak listede ismi birinci sırada olan Prof. Dr. İzzet Özgenç'in adaylıktan çekilmesiyle Cumhurbaşkanlığı listeyi YÖK'e iade etmişti. YÖK de bunun üzerine rektör seçim sürecinin yeniden başlatılmasını kararlaştırmıştı. YÖK, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü için yeniden başvuru aldı. Rektör adaylığı için 43 kişinin başvurduğu öğrenildi.