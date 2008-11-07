T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK denklik başvuruları internette

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerden alınan denklik belgelerinin Türkiye'de tanınması amacıyla adayların yaptıkları başvuruların internetten takip edilebilmesine ilişkin u

07 Kasım 2008 02:00

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerden alınan denklik belgelerinin Türkiye'de tanınması amacıyla adayların yaptıkları başvuruların internetten takip edilebilmesine ilişkin uygulama başlattı.

YÖK, denklik başvurusu yapanlardan, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için gelen telefonların yoğunluğu üzerine, başvuruların internetten takip edilebilmesini kararlaştırdı.

Bundan böyle adaylar telefon etmek veya YÖK'e gitmek yerine internet üzerinden bilgi alabilecek. Denklik başvurusu yapan adaylar, YÖK'ün www.yok.gov.tr'  internet adresinden T.C kimlik numaraları ve istenen diğer bazı bilgileri girerek, başvurularının hangi aşamada olduğunu ve kabul edilip edilmediğini
öğrenebilecek.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24