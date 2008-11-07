YÖK denklik başvuruları internette

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerden alınan denklik belgelerinin Türkiye'de tanınması amacıyla adayların yaptıkları başvuruların internetten takip edilebilmesine ilişkin uygulama başlattı.
YÖK, denklik başvurusu yapanlardan, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için gelen telefonların yoğunluğu üzerine, başvuruların internetten takip edilebilmesini kararlaştırdı.
Bundan böyle adaylar telefon etmek veya YÖK'e gitmek yerine internet üzerinden bilgi alabilecek. Denklik başvurusu yapan adaylar, YÖK'ün www.yok.gov.tr'
internet adresinden T.C kimlik numaraları ve istenen diğer bazı bilgileri girerek, başvurularının hangi aşamada olduğunu ve kabul edilip edilmediğini
öğrenebilecek.