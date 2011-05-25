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Yaşam

YÖK DEMİR'İ SEÇİM SONRASI GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 17:34

-YÖK DEMİR'İ SEÇİM SONRASI GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin dosyanın YÖK Genel Kurulu toplantısında görüşülmesinin 12 Haziran seçimleri sonrasına kalabileceğini bildirdi. YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen arada Özcan, gazetecilerin ''ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir ve bazı ÖSYM personeli hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin konunun ne zaman ele alınacağı'' sorusu üzerine, henüz raporun hazır olmadığını belirterek, konu ile ilgili raporun 2 Haziran 2011 Perşembe günü gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısına da yetişmeyebileceğini belirtti. ''Seçimler sonrasına mı kalacak?'' sorusunu Özcan, ''Bilmiyorum, kalacak gibi görünüyor'' diyerek yanıtladı.

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