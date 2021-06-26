YÖK, Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan hukuk ve iletişim fakülteleri için Resmî Gazete’de yayımlandıktan 19 gün sonra karar almış

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in soru önergesine verdiği yanıtta, Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulma kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandıktan 19 gün sonra Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği ortaya çıktı.

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Prof. Dr. Melih Bulu’nun Erdoğan tarafından tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının hemen ardından açılan hukuk ve iletişim fakültelerinin kuruluş sürecindeki skandalı itiraf etti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM’ye sunduğu önerge ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yanıtlaması istemiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan fakülteleri sordu. Bakan Selçuk ise önergeyi YÖK’e yönlendirdi. YÖK’ün yazısına göre süreç; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 3 Şubat’ta YÖK’e yaptığı “üniversite bünyesinde hukuk ve iletişim fakültesi kurulmasına” yönelik iki ayrı teklifle başladı. Tekliflerden iki gün sonra Cumhurbaşkanı, Boğaziçi’nde hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına izin veren kararı imzaladı.

Fakat bu tarihte YÖK, henüz Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün tekliflerine yönelik bir karar almamıştı. YÖK Genel Kurulu, kuruldukları resmi olarak duyurulan iki fakülteye ilişkin teklifi, 24 Şubat’ta yapılan toplantıda görüşerek “uygundur” kararı aldı. YÖK’ün 19 gün geriden gelen kararı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.