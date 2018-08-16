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YÖK: Bedelli askerlik yapacak öğrenciler mağduriyet yaşamayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bedelli askerlik yapacak üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde mağduriyet yaşamayacağını açıkladı

16 Ağustos 2018 14:24


Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bedelli askerlik yapacak üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde mağduriyet yaşamayacağını açıkladı. Silahaltına alınacak Yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.


Milli Savunma Bakanlığı\'nın, \"Bedelli Askerlik Uygulaması\" konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü. Görüşmede, geçici 55\'inci madde kapsamında \'21 günlük temel askerlik eğitimi\' maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.
 YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar\'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55\'inci madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar\'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.


ANKARA, (DHA)

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