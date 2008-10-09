YÖK Başkanı'nın maaşına yüzde 20 zam

Bakanlar Kurulu, mart ayında gündeme aldığı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Genel Kurul ve Denetleme Kurulu üyelerinin maaşlarına zammı dün gerçekleştirdi. YÖK Başkanı Özcan’ın maaşı, yapılan yaklaşık yüzde 20’lik zamla 5 bin 376 YTL’den, 6 bin 696.81 YTL’ye yükseldi.



Son zam 15 yıl önce



YÖK Başkanı ve diğer üyelerin maaş oranları, son olarak 30 Mart 1993’te düzenlenmişti. 15 yıl aradan sonra yapılan düzenleme Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararında YÖK Başkanı dışında kalan diğer üyeler ile Denetleme Kurulu üyeleri için de zam öngörüldü. Bu konudaki düzenlemeyi içeren karar şöyle:



Zam oranları



YÖK Başkanı’na, 1993’ten beri ’birinci derecenin son kademesindeki profesörlerden rektörlüğe atananlara ödenen aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylık göstergesi, kıdem aylık göstergesi, makam tazminatı ve üniversite ödeneği ile idari görev ödeneği brüt tutarının’ yüzde 65 oranında artırılmak suretiyle belirlenen ücret, ’en yüksek devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarının’ yüzde 200 oranında artırılmış şekliyle tespit edilecek.



YÖK Başkan Vekili’nin ücreti de bu tutarın yüzde 185 oranında artırılmasıyla belirlenecek. YÖK üyelerinin ücreti ise bu ücretlerin yüzde 40 yerine yüzde 165 oranında artırılmasıyla hesaplanacak.



YÖK Denetleme Kurulu üyelerine uygulanan yüzde 20 oranı da Denetleme Kurulu Başkanı için yüzde 155, Denetleme Kurulu üyeleri için yüzde 150 olarak belirlendi. Emekli aylığı almaları durumunda ise YÖK Başkanı’na yüzde 30 yerine yüzde 130, YÖK Başkan Vekiline yüzde 120, YÖK üyelerine yüzde 20 yerine yüzde 120 oranları uygulanarak hesaplanacak tutarlar, yasal kesintilerin ardından ödenecek. YÖK Başkanı ve üyelerine kararda belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak.

