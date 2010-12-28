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Yaşam

YÖK BAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 15:42

-YÖK BAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın vefat eden kız kardeşi Naciye Göztepe, toprağa verildi. Göztepe'nin Karşıyaka Camisi'ndeki cenaze törenine eşi İlhan Göztepe, oğlu Taylan Göztepe, YÖK Başkanı Özcan, Özcan'ın eşi Kıvılcım Metin Özcan ve Özcan'ın oğullarının yanı sıra YÖK üyeleri, YÖK personeli, ailenin yakınları ve tanıdıkları katıldı. Naciye Göztepe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Bir süredir rahatsız olan Naciye Göztepe tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde bu sabah saatlerinde vefat etmişti.

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