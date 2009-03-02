YÖK Başkanı’nın hayvan sevgisi

YÖK'ün bahçesinde beslenen köpeklerle yakından ilgilenen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf

Ziya Özcan, yakında 2 Sivas Kangalı alacak. Özcan, bahçede ayrıca 2 ceylan

beslemeyi de planlıyor.



YÖK Başkanı Özcan, hafta sonunda, oğullarıyla birlikte, YÖK'ün bahçesinde beslenen ve "Şanslı" adı verilen köpekle oynayarak vakit geçirdi.



Köpekleri çok sevdiğini dile getiren Özcan, zaman buldukça köpeklerle ilgilendiğini anlattı. Şu anda bahçede "Şanslı" dışında 7 yavru köpek bulunduğunu, bunların aşılarının yaptırıldığını ve beslenmelerinin sağlandığını söyleyen Özcan, köpekleri bazen isteyenlere verdiklerini kaydetti.



Yakında 2 Sivas Kangalı alacağını belirten Özcan, "Kangalları ısmarladım, doğunca gelecekler. Bir erkek, bir dişi Kangal. 5-10 güne kadar doğacaklar" dedi. YÖK'ün bahçesinde 2 kulübe bulunduğunu kaydeden Özcan, Kangallara burada bakılacağını anlattı.



YÖK’ün şanlısı



Bir "sokak köpeği" olan "Şanslı"nın "gönlündeki yeri ayrı olan" Özcan, YÖK'te öğle tatillerinde bahçeye çıktığında sık sık Şanslı'yla oynuyor. Şanslı'yı çok sevdiğini dile getiren Özcan, "Şanslı dünyanın en akıllı köpeği. Henüz çok küçük, beyaz bir köpek. Her gün sabah YÖK'ün giriş kapısında beni bekliyor" diyor.



YÖK'ün de içinde olduğu Bilkent semtinde ikamet ettiği için "Şanslı"yı hafta sonları da görebilen Özcan, geçen hafta sonu oğulları Baran ve Sinan'la bir süre "Şanslı" ile oynadı.



“Ceylan beslenecek”



YÖK Başkanı Özcan'ın hayvan sevgisi nedeniyle YÖK'ün bahçesinde yakında ilginç görüntüler ortaya çıkacak.



Özcan, bahçede 2 ceylan beslemeyi planladığını belirtiyor. Ceylanları aslında geçen bahar almayı planladığını ancak barınak yaptırılamadığı için bunun gerçekleşmediğini ifade eden Özcan, "Ceylanlar çok güzel hayvanlar. Bir yerde gördüm, rica ettim, 2 tanesini verecekler. Tabii onlara bahçede yer yaptırmamız lazım. Kış mevsimi olduğu için yaptıramadık. Özel bir yer, 2.5 metrelik tel örgü ve ayrıca geceleri soğukta sığınacakları kapalı bir yer yaptırmak gerekiyor" diye konuştu.



Ceylanların bakımının zor olup olmayacağı sorusu üzerine Özcan, veteriner fakültelerinden yardım alacaklarını ve bakımı için bir kişiyi görevlendireceklerini söyledi.

